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        Batman'da petrol sahasında yangın; yakıt tankeri ve stok tankı kullanılamaz hale geldi

        TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Yazılı petrol kuyusunun olduğu sahada petrol transferi yapıldığı sırada özel bir firmaya ait yakıt tankeri alev aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 14:15 Güncelleme: 23.06.2024 - 14:20
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        Batman'da petrol sahasında yangın; yakıt tankeri ve stok tankı kullanılamaz hale geldi
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        TPAO Batman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Yazılı petrol kuyusunun olduğu sahada petrol transferi yapıldığı sırada özel bir firmaya ait yakıt tankeri alev aldı. Kuyudaki 25 tonluk stok deposuna da sıçrayan alevler nedeniyle 2 patlamanın yaşandığı alandaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tanker ve bir stok tankı kullanılamaz hale geldi.

        Olay, öğle saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Yazılı köyünde meydana geldi. TPAO'ya ait olan Yazılı köyü petrol sahasında özel bir firmaya ait olan tankerde petrol transferi yapıldığı sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın petrolün stok yapıldığı 2 tanka da sıçradı. Yangın sırasında 2 kez patlama meydana gelirken, ihbarla olay yerine Kozluk Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tanker ve bir stok tankı kullanılamaz hale gelirken, hasar tespit çalışması sürüyor.

        Yangınla ilgili olarak DHA muhabirine telefonda açıklamalarda bulunan Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık, ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki petrol kuyusunda yangın ihbarını alır almaz 15 kişilik bir ekiple zamanında müdahale ettiklerini belirterek, “Garzan Çayı kenarındaki petrol kuyusunda öğle saatlerinde çıkan yangını tamamen kontrol altına aldık. TPAO’nun petrol sahasında yangın ihbarını alan ekiplerimiz önce tankerde çıkan yangını söndürmeye çalıştı, ardından da petrolün stoklandığı depolara müdahale etti. 25 tonluk bir tankta depolanan yakıt yandı ama diğer yakıt stoklarına yangının sıçramaması için ekiplerimiz 1 saatlik müdahale sonucu yangını tamamen kontrol altına aldı. Ekiplerimizin zamanında müdahalesiyle, büyük bir facia önlenmiş oldu” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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