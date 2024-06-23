Batman'da havai fişek atıp yangına neden olan 3 şüpheli serbest BATMAN'da araç içerisinden havai fişek atarak anız yangınına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, biri adli kontrolle şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.06.2024 - 16:26 Güncelleme: 23.06.2024 - 16:30 facebook

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