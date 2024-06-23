Batman'da anız yakan 12 kişiye 263 bin 185 lira ceza

BATMAN'da anız yaktığı tespit edilen 12 kişiye toplam 263 bin 185 lira ceza kesildi.

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, anız yakarak temel ekolojik sistemlerin dengesinin bozulmasına, bitki ve hayvan türünün yok olmasına, doğal zenginliklerin tahribine yol açanlara Çevre Kanunu gereğince ceza yazıldığı belirtildi. Açıklamada, "2024 yılı ekin biçme sezonunun başladığı haziran ayı içerisinde 12 kişiye toplam 263 bin 185 lira ceza kesildi. Valiliğimizce anız yakma yasağı ile ilgili yayınlanan genel emir gereği yasaklara uymayanlar hakkında jandarma ve emniyet ekiplerince tanzim edilen tutanaklar üzerine Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Çevre Kanunu’nun 20. maddesine dayanılarak idari para cezası kesilmektedir. Ayrıca anız yakmanın yangın çıkarmak suretiyle genel güvenliği tehlikeye sokmak veya taksirle yangına neden olmak suçunu teşkil etmesinden dolayı anız yakanlar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine göre cezalandırılmaları için Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacaktır. Yukarıda belirtilen hususlara aykırı olarak anız yakma olayından haberdar oldukları halde, bunu ilgili birimlere duyurmayan muhtarlar ve kamu görevlileri hakkında da yasal işlemlere başvurulacaktır" denildi.