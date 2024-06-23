Batman'da kuvvetli rüzgar; ağaçlar kırıldı, çatıdaki metal plakalar uçtu

BATMAN'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar kırıldı, bir binanın çatısından metal plakalar uçtu. O anlar kameralara yansıdı.

Kentte akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı noktalarda ağaçlar kırılırken, bir binanın çatısından da metal parçalar uçtu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Düşen parçaların kimseye isabet etmemesi, olası bir kazayı önledi. Belediye ekipleri, bölgede temizlik çalışması başlattı.