Batman'da kuvvetli rüzgar; ağaçlar kırıldı, çatıdaki metal plakalar uçtu
BATMAN'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar kırıldı, bir binanın çatısından metal plakalar uçtu.
BATMAN'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar kırıldı, bir binanın çatısından metal plakalar uçtu. O anlar kameralara yansıdı.
Kentte akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı noktalarda ağaçlar kırılırken, bir binanın çatısından da metal parçalar uçtu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Düşen parçaların kimseye isabet etmemesi, olası bir kazayı önledi. Belediye ekipleri, bölgede temizlik çalışması başlattı.
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