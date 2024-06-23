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        Batman ve Mardin'de çıkan yangında 60 dönüm anız ve meyve ağaçları yandı

        BATMAN ve Mardin'de çıkan yangında toplam 60 dönüm anız ve meyve ağaçları yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 23:25 Güncelleme: 23.06.2024 - 23:30
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        Batman ve Mardin'de çıkan yangında 60 dönüm anız ve meyve ağaçları yandı
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        BATMAN ve Mardin'de çıkan yangında toplam 60 dönüm anız ve meyve ağaçları yandı.

        Batman’ın Yenişehir Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarının yakınlarındaki bir arazide, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 30 dönümlük alan zarar gördü.

        Mardin’in Derik ilçesine bağlı kırsal Dumanlı Mahallesi Beşkavak mezrasında çıkan yangında ise 30 dönüm alanda ekili meyve ağaçları zarar gördü. Yangın, itfaiye ekipleri ve TOMA ile yapılan 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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