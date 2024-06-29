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        Batman'da 20 dönümlük alandaki anız yangını söndürüldü

        BATMAN'da 20 dönümlük alanda çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 20:19 Güncelleme: 29.06.2024 - 20:25
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        Batman'da 20 dönümlük alandaki anız yangını söndürüldü
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        BATMAN'da 20 dönümlük alanda çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürdü. 

        Merkeze bağlı Kayabağı köyü yakınında bulunan bir arazide, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında 20 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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