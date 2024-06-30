Batman'da anız yangını 1500 dönümlük alana zarar verdi
BATMAN'da çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 1500 dönümlük alanda zarara neden oldu.
BATMAN'da çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 1500 dönümlük alanda zarara neden oldu.
Anız yangını, akşam saatlerinde merkeze bağlı Yaylıca köyü yakınında çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarıyla bölgeye Batman Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yaklaşık 1500 dönümlük alanda zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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