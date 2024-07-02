Batman'da çıkan anız yangını, söndürüldü

BATMAN’da Akoba ile Kocalar köyleri arasındaki arazide çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Merkeze bağlı Akoba ile Kocalar köyleri arasındaki hasadı yapılan tarım arazisinde, akşam saatlerinde anız yangını çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, İl Özel İdaresi, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile söndürme çalışmalarına destek verdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve kilometrelerce uzaklıktaki kent merkezinden de görülebilen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

VALİLİK: SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangında soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, “Akşam saatlerinde ilimiz Akoba ve Kocalar köyü yakınlarında geniş alana yayılan anız yangınına Vali Yardımcımız Mustafa Caner Culukar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın koordinasyonunda Orman, Emniyet ve Jandarma, TOMA, İl Özel İdaresi, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilerek kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanmıştır” denildi.