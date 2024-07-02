Balık tutmak için gittikleri çayda sular yükselince mahsur kaldılar

Batman Çayı’nda akşam saatlerinde balık tutmak isteyen A.A. (16) ve M.E.A. (20), suların yükselmesi sonucu mahsur kaldı. İhbarla bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlar, halat yardımıyla kurtarıldı.

BATMAN’da balık tutmak için gittikleri Batman Çayı’nda suların yükselmesi sonucu mahsur kalan 2 kişi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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