Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Balık tutmak için gittikleri çayda sular yükselince mahsur kaldılar

        BATMAN'da balık tutmak için gittikleri Batman Çayı'nda suların yükselmesi sonucu mahsur kalan 2 kişi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 22:47 Güncelleme: 02.07.2024 - 22:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balık tutmak için gittikleri çayda sular yükselince mahsur kaldılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        BATMAN’da balık tutmak için gittikleri Batman Çayı’nda suların yükselmesi sonucu mahsur kalan 2 kişi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Batman Çayı’nda akşam saatlerinde balık tutmak isteyen A.A. (16) ve M.E.A. (20), suların yükselmesi sonucu mahsur kaldı. İhbarla bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlar, halat yardımıyla kurtarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karşılaşma oynanıyor..
        Karşılaşma oynanıyor..
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Abdurrahman Mustafa'dan açıklamalar
        Abdurrahman Mustafa'dan açıklamalar
        İki çocuğunu rehin alıp öldürdü!
        İki çocuğunu rehin alıp öldürdü!
        Banka çalışanından 37 milyon liralık vurgun!
        Banka çalışanından 37 milyon liralık vurgun!
        İzmir'deki patlamada korkunç gerçek ortaya çıktı!
        İzmir'deki patlamada korkunç gerçek ortaya çıktı!
        'Türkiye'yle diyalog yeni nesillere borç'
        'Türkiye'yle diyalog yeni nesillere borç'
        Hollanda çeyrek bileti aldı
        Hollanda çeyrek bileti aldı
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Batshuayi tarihe geçiyor!
        Batshuayi tarihe geçiyor!
        Kötü koku ihbarından ceset çıktı! Eve giren sağlık ekibi fenalaştı
        Kötü koku ihbarından ceset çıktı! Eve giren sağlık ekibi fenalaştı
        Hindistan'da izdiham faciası: 116 ölü
        Hindistan'da izdiham faciası: 116 ölü
        Hollanda'da aşırı sağ hükümeti kuruldu
        Hollanda'da aşırı sağ hükümeti kuruldu
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        "Kesinlikle ihanet yok"
        "Kesinlikle ihanet yok"
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti

        Benzer Haberler

        Batman Çayı'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
        Batman Çayı'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
        Batman'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında yüzme eğitimleri baş...
        Batman'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında yüzme eğitimleri baş...
        Batman'daki yangında 10 bin dönümlük tarım arazisi zarar gördü
        Batman'daki yangında 10 bin dönümlük tarım arazisi zarar gördü
        Batman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Batman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Batman'da çıkan anız yangını, söndürüldü
        Batman'da çıkan anız yangını, söndürüldü