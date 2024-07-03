Batman'da eski avukat, yol kenarında ölü bulundu

Özkan'ın Adana Barosu eski üyesi olduğu, yaklaşık 1 yıl önce de avukatlığı bıraktığı bildirildi.

Merkeze bağlı Bıçakçı köyü yolunda dün akşam saatlerinde, eski avukat Faruk Özkan, silahla öldürülmüş halde bulundu. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özkan'ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

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