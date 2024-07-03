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        Batman'da eski avukat, yol kenarında ölü bulundu

        BATMAN'da eski avukat Faruk Özkan (42), Bıçakçı köyü yakınında yol kenarında silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 14:00 Güncelleme: 03.07.2024 - 14:05
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        Batman'da eski avukat, yol kenarında ölü bulundu
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        BATMAN'da eski avukat Faruk Özkan (42), Bıçakçı köyü yakınında yol kenarında silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

        Merkeze bağlı Bıçakçı köyü yolunda dün akşam saatlerinde, eski avukat Faruk Özkan, silahla öldürülmüş halde bulundu. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özkan'ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

        Özkan'ın Adana Barosu eski üyesi olduğu, yaklaşık 1 yıl önce de avukatlığı bıraktığı bildirildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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