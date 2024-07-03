Batman Petrolspor, yeni sezon için teknik direktör Şenol Fidan ile anlaştı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek Batman Petrolspor, yeni sezonda anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Fidan için imza töreni düzenledi. Törende ayrıca Petrolspor'un yeni yönetimi de açıklandı.

2024-2025 sezonunda TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Batman Petrolspor, anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Fidan için imza töreni düzenledi. Gültepe Mahallesi’nde bulunan Necat Nasıroğlu Külliyesi içindeki konferans salonunda düzenlenen imza töreninde, takımın yeni yönetimi de açıklandı.

Yönetim şu isimlerden oluştu: