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        Batman Petrolspor, yeni sezon için teknik direktör Şenol Fidan ile anlaştı

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Batman Petrolspor, yeni sezonda anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Fidan için imza töreni düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 15:30 Güncelleme: 03.07.2024 - 15:35
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        Batman Petrolspor, yeni sezon için teknik direktör Şenol Fidan ile anlaştı
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek Batman Petrolspor, yeni sezonda anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Fidan için imza töreni düzenledi. Törende ayrıca Petrolspor'un yeni yönetimi de açıklandı.

        2024-2025 sezonunda TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Batman Petrolspor, anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Fidan için imza töreni düzenledi. Gültepe Mahallesi’nde bulunan Necat Nasıroğlu Külliyesi içindeki konferans salonunda düzenlenen imza töreninde, takımın yeni yönetimi de açıklandı.

        Yönetim şu isimlerden oluştu:

        "Batman Petrolspor Başkanı Mehmet Hakan Toy, Asbaşkan ve Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Balaban, Asbaşkan Mert Nasıroğlu, Basın Sözcüsü Cemal Kaya, Stat ve Taraftar Sorumlusu Hikmet Celbek, Yönetim Kurulu Üyeleri Hıfzullah Yıldız, Abdurrahman Ekinci ve Mahmut Akyol.

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