Batman'da balıkçının oltasına nesli tehlikedeki Fırat kaplumbağası takıldı

BATMAN’da arkadaşlarıyla birlikte balık tutan Ömer Öztürk’ün oltasına, nesli tükenme tehlikesindeki Fırat kaplumbağası takıldı. Kaplumbağayı suya geri salan Öztürk, “Geçen yıl da Hasankeyf’te balık avlamak istediğim sırada 8 kilo civarındaki kaplumbağayı çekmiştim. Bu onun 2-3 katı var” dedi.

Beşiri ilçesinde arkadaşlarıyla balık tutmaya giden, balıkçılığın yanı sıra amatör kuş fotoğrafçılığı da yapan Ömer Öztürk’ün oltasına yaklaşık 20 kilo ağırlığında, nesli tehlikedeki Fırat kaplumbağası takıldı. Kaplumbağayı suya geri salan ve kötü niyetli kişilerin zarar vermemesi için bulduğu yeri açıklamayan Öztürk, “Yaklaşık 20 kilo civarında bir ağırlığı var. Oltayla çektim, kaplumbağa olduğunu görünce şaşırdım. Geçen yıl da Hasankeyf’te balık avlamak istediğim sırada 8 kilo civarındaki kaplumbağayı çekmiştim. Bu onun 2-3 katı var. Nesli tükenmekte olan bir kaplumbağa ve avlanma yasağı olduğu için yeniden suya bırakıyorum. Kötü niyetli kişiler zarar vermemesi için de yakaladığım yeri de tam olarak açıklamadım” dedi.