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        Batman'da 9 katlı binanın teras katında yangın: 4 daire kullanılamaz hale geldi

        BATMAN'da 9 katlı binanın teras katında çıkan yangın itfaiye ve TOMA'ların müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 00:47 Güncelleme: 08.07.2024 - 00:50
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        Batman'da 9 katlı binanın teras katında yangın: 4 daire kullanılamaz hale geldi
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        BATMAN’da 9 katlı binanın teras katında çıkan yangın itfaiye ve TOMA’ların müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında alevlerin sıçradığı 4 daire kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 1636’ncı sokakta bulunan 9 katlı bir binanın teras katında çıktı. Terası kaplayan alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine Diyarbakır'dan da takviye olarak itfaiye ekipleri ve TOMA’lar müdahale etti. Ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, teras katla beraber alevlerin sıçradığı 4 dairede kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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