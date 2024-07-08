Batman'da 9 katlı binanın teras katında yangın: 4 daire kullanılamaz hale geldi
BATMAN'da 9 katlı binanın teras katında çıkan yangın itfaiye ve TOMA'ların müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü.
BATMAN’da 9 katlı binanın teras katında çıkan yangın itfaiye ve TOMA’ların müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında alevlerin sıçradığı 4 daire kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 1636’ncı sokakta bulunan 9 katlı bir binanın teras katında çıktı. Terası kaplayan alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine Diyarbakır'dan da takviye olarak itfaiye ekipleri ve TOMA’lar müdahale etti. Ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, teras katla beraber alevlerin sıçradığı 4 dairede kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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