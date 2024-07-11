TIR'ın altına giren hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Kaza, öğle saatlerinde Bıçakçı köyü mevkisinde meydana geldi. Ümit Ay yönetimindeki 06 FP 1273 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 01 FF 584 plakalı TIR'a çarptı. Ay, TIR'ın altına girerek hurdaya dönen hafif ticari araçta sıkıştı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrolde Ay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ay'ın cenazesi, sıkıştığı araçtan çıkarılarak otopsi için morga götürüldü. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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