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        Kaza hayattan kopardı, mezuniyet belgesini alamadı

        BATMAN'da, karpuz yüklü TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçta ölen Ümit Ay'ın (24), kazadan bir gün sonra eğitim gördüğü Batman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezuniyet belgesini alacağı ve 2 hafta sonra da diplomasını almayı planladığı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 11:27 Güncelleme: 13.07.2024 - 11:30
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        Kaza hayattan kopardı, mezuniyet belgesini alamadı
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        BATMAN'da, karpuz yüklü TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçta ölen Ümit Ay'ın (24), kazadan bir gün sonra eğitim gördüğü Batman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezuniyet belgesini alacağı ve 2 hafta sonra da diplomasını almayı planladığı öğrenildi. Kazadan 15 dakika önce arkadaşlarının yanına giden Ay'ın, kıraathanedeki son anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, 11 Temmuz'da öğle saatlerinde, Bıçakçı köyü mevkisinde meydana geldi. Ümit Ay idaresindeki hafif ticari araç, yol kenarında bekleyen F.T. yönetimindeki 65 BC 758 plakalı karpuz yüklü TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına girip hurdaya dönen araçta, Ümit Ay hayatını kaybetti. Ümit'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturmada gözaltına alınan F.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Ümit Ay'ın ailesinin, kazadan, telefonlarına gelen acil durum mesajıyla haberdar oldukları ortaya çıktı. Ay'ın bozulduğunu düşündüğü aracını test sürüşüne çıkardığı, kazanın olduğu günün ertesinde eğitim gördüğü Batman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezuniyet belgesini alacağı, 2 hafta sonra da diplomasını almayı planladığı öğrenildi. Arkadaş çevresinde de çok sevildiği belirtilen Ümit Ay'ın, kazadan 15 dakika önce de arkadaşlarının yanına gittiği kıraathanedeki son anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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