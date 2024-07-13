Kaza hayattan kopardı, mezuniyet belgesini alamadı

Ümit Ay'ın ailesinin, kazadan, telefonlarına gelen acil durum mesajıyla haberdar oldukları ortaya çıktı. Ay'ın bozulduğunu düşündüğü aracını test sürüşüne çıkardığı, kazanın olduğu günün ertesinde eğitim gördüğü Batman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezuniyet belgesini alacağı, 2 hafta sonra da diplomasını almayı planladığı öğrenildi. Arkadaş çevresinde de çok sevildiği belirtilen Ümit Ay'ın, kazadan 15 dakika önce de arkadaşlarının yanına gittiği kıraathanedeki son anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

BATMAN'da, karpuz yüklü TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçta ölen Ümit Ay'ın (24), kazadan bir gün sonra eğitim gördüğü Batman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezuniyet belgesini alacağı ve 2 hafta sonra da diplomasını almayı planladığı öğrenildi. Kazadan 15 dakika önce arkadaşlarının yanına giden Ay'ın, kıraathanedeki son anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

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