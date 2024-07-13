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        Batman Petrolspor, sezonun ilk antrenmanına çıktı

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Batman Petrolspor, yeni sezonun ilk antrenmanına çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 14:20 Güncelleme: 13.07.2024 - 14:26
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        Batman Petrolspor, sezonun ilk antrenmanına çıktı
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek Batman Petrolspor, yeni sezonun ilk antrenmanına çıktı.

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Batman Petrolspor, sezonu açtı. Güneydoğu ekibi, TPAO yerleşkesi içinde bulunan Petrolspor tesislerinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Takımın yeni sezonda anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Fidan da, kırmızı-beyazlı ekiple ilk antrenmanını yaptı.

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