Batman Petrolspor, sezonun ilk antrenmanına çıktı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Batman Petrolspor, sezonu açtı. Güneydoğu ekibi, TPAO yerleşkesi içinde bulunan Petrolspor tesislerinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Takımın yeni sezonda anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Fidan da, kırmızı-beyazlı ekiple ilk antrenmanını yaptı.

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