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        Kullandığı belediye otobüsünde unutulan altın ve para dolu çantayı sahibine ulaştırdı

        BATMAN'da belediye otobüsü şoförü Şahin Akıl (37), koltukta unutulan altın ve para dolu çantayı, polis aracılığıyla sahibi Gülistan E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 11:22 Güncelleme: 16.07.2024 - 11:25
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        Kullandığı belediye otobüsünde unutulan altın ve para dolu çantayı sahibine ulaştırdı
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        BATMAN'da belediye otobüsü şoförü Şahin Akıl (37), koltukta unutulan altın ve para dolu çantayı, polis aracılığıyla sahibi Gülistan E.'ye teslim etti. Akıl, "İçinde yüklü altın olduğunu görünce amirlerimize haber verdik, emniyete gittik. Çantanın içinde kimlik olduğu için aileye çabuk ulaştılar. Aile de emniyete geldi. Tutanakla teslim ettik. Aile çok mutlu oldu" dedi.

        Olay, Batman'da 14 Temmuz gecesi meydana geldi. 4 numaralı hatta 72 BB 987 plakalı yolcu otobüsü şoförü Şahin Akıl, yanına gelen yolcunun uyarması üzerine yan koltukta unutulan çantayı yanına aldı. Seferi bittikten sonra kameralar önünde çantayı kontrol eden Akıl, yüklü miktarda altın ve bir miktar para olduğunu gördü. Akıl, durumu Batman Belediyesi İşletme İştirakler Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Akıl, yetkililerle emniyete gidip, çantayı içindeki kimlikten tespit edilen sahibi Gülistan E.'ye teslim etti.

        Evli ve 2 çocuk babası otobüs şoförü Şahin Akıl, "Gece son seferimi yaparken yolculardan biri yan koltukta bir çanta fark etti. Çantayı güvene aldıktan sonra otogara gittim. Otogara gittikten sonra çantayı güvenli bir yere alıp, kameraların önünde içini açtık. İçinde yüklü bir altın olduğunu görünce amirlerimize haber verdik. Amirlerimiz de otogara geldi. Oradan beraber emniyete gittik. Emniyet de aileyi aradı. Çantanın içinde kimlik olduğu için aileye çabuk ulaştılar. Aile de emniyete geldi. Oradan tutanak halinde aileye teslim ettik. Aile görünce çok mutlu oldu. Teşekkürlerini ilettiler bize. Yöneticilerimiz, amirlerimiz bizi bu kayıp eşyalar hakkında sık sık uyarıyor. Biz de onun için gerekli özeni gösteriyoruz. Çanta olsun, şemsiye olsun, ne olursa olsun, her türlü kayıp eşyayı anında hareket amirliğine teslim ediyoruz. Belki çok zor durumda kalacaklardı. Bu altınları aileye ulaştırdığımız için mutluyuz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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