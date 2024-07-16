Kullandığı belediye otobüsünde unutulan altın ve para dolu çantayı sahibine ulaştırdı

BATMAN'da belediye otobüsü şoförü Şahin Akıl (37), koltukta unutulan altın ve para dolu çantayı, polis aracılığıyla sahibi Gülistan E.'ye teslim etti. Akıl, "İçinde yüklü altın olduğunu görünce amirlerimize haber verdik, emniyete gittik. Çantanın içinde kimlik olduğu için aileye çabuk ulaştılar. Aile de emniyete geldi. Tutanakla teslim ettik. Aile çok mutlu oldu" dedi.

Olay, Batman'da 14 Temmuz gecesi meydana geldi. 4 numaralı hatta 72 BB 987 plakalı yolcu otobüsü şoförü Şahin Akıl, yanına gelen yolcunun uyarması üzerine yan koltukta unutulan çantayı yanına aldı. Seferi bittikten sonra kameralar önünde çantayı kontrol eden Akıl, yüklü miktarda altın ve bir miktar para olduğunu gördü. Akıl, durumu Batman Belediyesi İşletme İştirakler Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Akıl, yetkililerle emniyete gidip, çantayı içindeki kimlikten tespit edilen sahibi Gülistan E.'ye teslim etti.