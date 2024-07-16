Taksinin öncülük ettiği hafif ticari araçta 81 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Çalışmada, şüpheli görülen taksi ile hafif ticari araç takibe alındı. Kent girişinde durdurulan araçlarda arama yapıldı. Hafif ticari araçta, 81 kilo 124 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu taşıyan hafif ticari araca taksinin öncülük yaptığı belirlendi. Araçlardaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

BATMAN’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, taksinin öncülük ettiği hafif ticari araçta yapılan aramada 81 kilo 124 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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