Batman'da sulama kanalına giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Olay, 16.00 sıralarında merkez Çamlıtepe Mahallesi’nde bulunan sulama kanalında meydana geldi. Serinlemek için sulama kanalına giren Abdullah G., bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Abdullah, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Abdullah’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BATMAN’da serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren Abdullah G. (13), bölgeye sevk edilen ekipler tarafından sudan çıkarılarak, hastanede tedaviye alındı. Abdullah'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.