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        Batman Havalimanı'nda polis memuru kazara meslektaşını vurdu

        BATMAN Havalimanı'ndan Ankara'ya gidecek olan komiser yardımcısı M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 00:24 Güncelleme: 22.07.2024 - 00:25
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        Batman Havalimanı'nda polis memuru kazara meslektaşını vurdu
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        BATMAN Havalimanı’ndan Ankara’ya gidecek olan komiser yardımcısı M.A.D. silah kontrol noktasından silahını alacağı esnada görevli polis memuru F.D. tarafından kazara bacağından vuruldu. Yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Olay akşam saatlerinde Batman Havalimanı’nda meydana geldi. VF-4115 sefer sayılı uçakla Batman'dan Ankara'ya gidecek olan komiser yardımcısı M.A.D. silah teslim noktasında tabancasını teslim etti. Görevli polis memuru F.D., kontrol bidonu içerisinde kontrol ederken, tabanca ateş alarak M.A.D.’yi bacağından yaraladı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru M.A.D. ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. M.A.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. M.A.D. şikayetçi olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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