Abdullah'ın, sulama kanalında boğulma tehlikesi geçirdiği anlar kamerada

BATMAN’da serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren Abdullah G.’nin (13) hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 21 Temmuz’da öğleden sonra merkez Çamlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Serinlemek için arkadaşlarıyla sulama kanalına giren Abdullah G., bir süre sonra çırpınmaya başladı. Akıntıyla birlikte kanalın ortasına doğru sürüklenen Abdullah’ı gören arkadaşları, onu sudan çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Abdullah G., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Abdullah G.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir grup arkadaşıyla suya giren Abdullah, daha sonra kanalın ortasına doğru sürükleniyor, ardından gözden kayboluyor.