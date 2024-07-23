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        Batman Petrolspor, Kızılcahamam kampında antrenmanlara başladı

        Batman Petrolspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kızılcahamam'da kampa girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 16:35 Güncelleme: 23.07.2024 - 16:40
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        Batman Petrolspor, Kızılcahamam kampında antrenmanlara başladı
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        Batman Petrolspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kızılcahamam’da kampa girdi. Takım, teknik direktörlerinin gözetiminde yoğun bir antrenman programı uygulayarak, sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Batman Petrolspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kızılcahamam’da kampa girdi. Takımın motivasyonunun yüksek olduğunu belirten Petrolspor Basın Sözcüsü Cemal Kaya, "Kızılcahamam kampı bizim için çok önemli. Hem fiziksel hem de mental olarak sezona en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Antrenmanlar yoğun bir tempoda devam ediyor ve oyuncularımızın gösterdiği performanstan oldukça memnunuz. Yeni katılan oyuncularımız kısa sürede takıma adapte olmaya başladılar. Hem sahada hem de saha dışında oldukça iyi anlaşıyorlar. Bu uyum, sezon boyunca takımımıza büyük katkı sağlayacak. Bu sezon taraftarlarımızı gururlandıracak bir performans sergilemek istiyoruz. Onların desteği bizim için çok önemli. Kızılcahamam kampında çalışmalarımızı en üst düzeyde sürdürerek, lige hazır bir şekilde döneceğiz. Petrolspor, Kızılcahamam kampında hazırlık maçları da yapacak ve bu maçlar teknik ekip tarafından dikkatle takip edilecek. Kamp süresince takımın performansını en üst seviyeye çıkarmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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