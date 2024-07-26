Kanalda boğulma tehlikesi geçiren Abdullah'ın babası: Çevrede güvenlik önlemi alınsın

BATMAN’da arkadaşlarıyla gittiği sulama kanalında akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren ve 6 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veren Abdullah Günce’nin (13) babası Mehmet Kureyş Günce (48), “Evladımın hayati tehlikesi hala sürüyor. Gerekirse kamera sistemi koysunlar. Gerekirse devriye gezsinler. Zaten 5 ay su veriliyor. Bu 5 ay içerisinde her türlü önlem alınabilir. Yapılan önlemler yetersiz. Çocuklar önlem için çevresine konulan çitleri aşıyorlar ve giriyorlar” dedi.

Çamlıtepe Mahallesi’nde 21 Temmuz’da arkadaşlarıyla serinlemek için sulama kanalına giren Abdullah Günce, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sudan çıkararak hastaneye kaldırdığı Abdullah, tedaviye alındı. Abdullah’ın suya kapıldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Abdullah Günce’nin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürerken hastane önünde oğlundan gelecek iyi haberi bekleyen baba Mehmet Kureyş Günce, “Oğlum, arkadaşlarıyla beraber serinlemek için sulama kanalına giriyor ve boğulma tehlikesi geçiriyor. Suyun altında kalıyor. Sulama kanalına yakın oturduğum için gitmemesi konusunda sürekli uyarıyordum ve gitmiyordu. Beni dinliyordu. Ne olduysa ilk defa gitti ve o seferde de ayağı kayıp, akıntıya kapıldı. Haber verilmesi üzerine yetkililer gelip, acil müdahale edip, hastaneye kaldırıyorlar. Şu anda hastanede yoğun bakım ünitesinde yatıyor. Günlerdir hastane önündeyiz. Herkesten dua bekliyoruz” diye konuştu.