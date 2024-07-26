Batman Petrolspor, Mert Çapar ile anlaştı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Batman Petrolspor, Amedspor'un tecrübeli kanat oyuncusu Mert Çapar'ı transfer etti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek Batman Petrolspor, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezonu Amedspor formasıyla tamamlayan Mert Çapar'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, 2023/2024 sezonunda Amedspor forması giyen tecrübeli kanat oyuncusu Mert Çapar ile sözleşme imzaladık. Mert Çapar, 2024/2025 sezonundan itibaren kırmızı-beyazlı renklerimizle sahada olacak. Batman Petrolspor Ailesi olarak Mert Çapar’a hoş geldin diyor ve başarılarla dolu bir sezon diliyoruz” denildi.