DEM Partili Hatimoğulları: Kayyumcu zihniyetin dile ve müziğe nasıl sirayet ettiğine bir kez daha tanıklık ettik

HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Kayyumcu zihniyet ve anlayışın dile ve müziğe nasıl sirayet ettiğine birkaç gündür devam eden operasyonlarla, gözaltılarla bir kez daha tanıklık ettik" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Batman'a geldi. Petrol İş Sendikası Konferans Salonunda işçilerle bir araya geldikten sonra Batman Belediyesi’ne kadar yürüyen Hatimoğulları ve beraberindeki DEM Parti milletvekilleri Zeynep Oduncu ile Mehmet Rüştü Tiryaki, Belediye Başkanı Gülistan Sönük ile görüştü. Belediye binası önünde düzenlenen programın ardından partililer Kürtçe müzikler eşliğinde halay çekti. Burada bir konuşma yapan Hatimoğulları, kayyumun bir siyasi darbe olduğunu ifade ederek, "Kayyuma karşı halkın iradesini korumak, halkın iradesine sahip çıkmak amacıyla değerli halkımız nöbetlerini sürdürüyor ve biz de bugün Batman'dayız. Kayyum bugün bir siyasi darbedir. Kayyum bugün anayasanın çiğnenmesi demektir. Kayyum, Avrupa yerel yönetim özerklik şartına uymamak demektir. Hakkari'de atanan kayyumun derhal el çektirilmesi, seçilmiş olan insanların yönetimde yer almasının sağlanması gerekiyor. Buradan çağrımızı yineliyoruz. İçişleri Bakanı’na, ‘Saray’a bir kez daha sesleniyoruz; Kürdün seçme ve seçilme hakkını elinden alamazsınız" diye konuştu.