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        Batman'da düğünden çıkan aileye hafif ticari araç çarptı: 4 ölü, 2 yaralı

        BATMAN-Siirt çevre yolunda düğünden çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan aileye hafif ticari araç çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 00:45 Güncelleme: 29.07.2024 - 00:50
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        Batman'da düğünden çıkan aileye hafif ticari araç çarptı: 4 ölü, 2 yaralı
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        BATMAN-Siirt çevre yolunda düğünden çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan aileye hafif ticari araç çarptı. Kazanın şiddetiyle çevreye savrulan aynı aileden 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Batman Beşiri kara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. M.A.A. yönetimindeki 34 KIK 618 plakalı hafif ticari araç, düğün salonundan çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan aynı aileden 6 kişiye çarptı. Kazanın şiddetiyle aile fertleri metrelerce savruldu. İhbarla bölgeye, sağlık, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde aileden Süleyman Oğuz (48), İlyas Oğuz (40), Sefa Oğuz (12) ve Demir Oğuz’un (4) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 2 kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga götürülürken, sürücü M.A.A. gözaltına alındı. Kaza nedeniyle yol 3 saat süreyle trafiğe kapatıldı. Sürücü M.A.A.’nın işlemleri devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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