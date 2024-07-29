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        Düğünden çıkan 4 kişinin ölümüne neden olan sürücüye, daha önce çok sayıda ceza uygulanmış

        BATMAN'da Süleyman Oğuz (48) ile oğlu Sefa Oğuz (12) ve İlyas Oğuz (40) ile oğlu Demhir Oğuz'a (4) hafif ticari aracıyla çarparak ölümüne neden olan sürücü M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 14:55 Güncelleme: 29.07.2024 - 15:00
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        Düğünden çıkan 4 kişinin ölümüne neden olan sürücüye, daha önce çok sayıda ceza uygulanmış
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        BATMAN'da Süleyman Oğuz (48) ile oğlu Sefa Oğuz (12) ve İlyas Oğuz (40) ile oğlu Demhir Oğuz'a (4) hafif ticari aracıyla çarparak ölümüne neden olan sürücü M.A.A.'ya (19), farklı tarihlerde plakasız araç kullanma, çakarlı araç kullanma, hız limitini aşma ve zorunlu trafik sigortasız araç kullanma gibi farklı ihlallerden ceza kesildiği ortaya çıktı.

        Kaza, gece saatlerinde Batman-Beşiri kara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. M.A.A. yönetimindeki 34 KIK 618 plakalı hafif ticari araç, düğün salonundan çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan aynı aileden 6 kişiye çarptı. Kazanın şiddetiyle aile fertleri metrelerce savruldu. İhbarla bölgeye, sağlık, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemede Süleyman Oğuz, oğlu Sefa Oğuz, İlyas Oğuz ve oğlu Demhir Oğuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Süleyman ve İlyas Oğuz'un babaları B.O. ile anneleri M.O. ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Cenazeler otopsi için morga götürülürken, aracı yakındaki bir akaryakıt istasyonuna park eden M.A.A., daha sonra başka bir araçla güvenlik güçlerine teslim oldu. 2 kardeş ile çocuklarının cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Petrol Mezarlığı'nda defnedildi. İlyas Oğuz'un Yavuz Selim Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Soruşturma sürerken, Batman Valiliği kazaya ilişkin açıklama yaptı. Gözaltındaki işlemleri devam eden sürücü M.A.A.'ya farklı tarihlerde birçok kez cezanın kesildiğini belirtildiği açıklamada, "Trafik kazasına karışan sürücü M.A.A . gözaltına alınmış olup, hakkında yapılan inceleme sonucunda farklı tarihlerde plakasız araç kullanma, ışıklı (çakarlı) araç kullanma, hız limitini aşma ve zorunlu trafik sigortasız araç kullanma gibi farklı ihlallerden cezai işlem uygulandığı tespit edilmiştir. Kaza ile ilgili adli tahkikat devam etmekte olup, kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.

        Diğer yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Batman-Siirt çevre yolunda yaşanan elim trafik kazasında, ilimiz Merkez Yavuz Selim Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev yapan İlyas Oğuz, bebeği ve iki aile ferdi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhum öğretmenimiz İlyas Oğuz'a, evladına ve aile üyelerine Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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