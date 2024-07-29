Düğünden çıkan 4 kişinin ölümüne neden olan sürücüye, daha önce çok sayıda ceza uygulanmış (2) TUTUKLANDIBatman'daSüleyman Oğuz (48) ile oğlu Sefa Oğuz (12) ve İlyas Oğuz (40) ile oğlu Demhir Oğuz'a (4) hafif ticari aracıyla çarparak ölümüne neden olan ve farklı tarihlerde plakasız araç kullanma, çakarlı araç kullanma, hız limitini aşma, zorunlu trafik sigortasız araç kullanma gibi farklı ihlallerden ceza kesildiği ortaya çıkan sürücü Mehmet Ali Aydın (19), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.07.2024 - 16:17 Güncelleme: 29.07.2024 - 16:17 facebook

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