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        Batman'da 4 kişinin öldüğü kazadan 3 saat önce, 112'ye 'Kaza olabilir' ihbarı yapılmış

        BATMAN'daaynı aileden 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın olduğu yoldan 3 saat önce geçen sürücü Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 12:05 Güncelleme: 02.08.2024 - 12:10
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        Batman'da 4 kişinin öldüğü kazadan 3 saat önce, 112'ye 'Kaza olabilir' ihbarı yapılmış
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        BATMAN'daaynı aileden 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın olduğu yoldan 3 saat önce geçen sürücü Y.G.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığı, araçların yol kenarında yaklaşık 1 kilometre boyunca trafiği tehlikeye sokacak ve kazaya neden olabilecek şekilde düzensiz park ettiklerini ihbar ettiği ortaya çıktı. Polis ekiplerinin ihbar sonrası yolda inceleme yaptığı, araçların kurallara uygun park edildiğinin tespit edildiğinin bildirildiği öğrenildi.

        Batman-Beşiri kara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde 28 Temmuz gecesi Mehmet Ali Aydın (19) yönetimindeki 34 KIK 618 plakalı hafif ticari araç, düğün salonundan çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan aynı aileden 6 kişiye çarptı. Kazanın şiddetiyle aile fertleri metrelerce savruldu. İhbarla bölgeye, sağlık, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Süleyman Oğuz (48) ve oğlu Sefa Oğuz (12) ile İlyas Oğuz (40) ve oğlu Demir Oğuz'un (4) hayatını kaybettiği belirlendi. Süleyman ve İlyas Oğuz kardeşlerin yaralanan babası B.O. ve annesi M.O. hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Cenazeler otopsi için morga götürülürken, aracı yakındaki akaryakıt istasyonuna park eden Mehmet Ali Aydın, daha sonra başka bir araçla güvenlik güçlerine teslim oldu.

        SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

        İki kardeş ile çocuklarının cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Petrol Mezarlığı'nda defnedildi. İlyas Oğuz'un Yavuz Selim Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Sürücü Mehmet Ali Aydın'a farklı tarihlerde plakasız araç kullanma, çakarlı araç kullanma, hız limitini aşma ve zorunlu trafik sigortasız araç kullanma gibi farklı ihlallerden cezai işlem uygulandığı tespit edildi. Mehmet Ali Aydın, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Öte yandan kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde; Oğuz ailesinin yolun ortasında sağ şeritten araçların geçmesini beklediği sırada, sol şeritten hızla gelen hafif ticari aracın aileye çarptığı, ailenin metrelerce savrulduğu görüldü.

        İHBAR SONRASI POLİS İNCELEME YAPMIŞ

        Kazadan yaklaşık 3 saat önce yolu kullanan Y.G. isimli sürücünün saat 19.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığı, araçların yol kenarında yaklaşık 1 kilometre boyunca trafiği tehlikeye sokacak ve kazaya neden olabilecek şekilde düzensiz park ettiklerini ihbar ettiği ortaya çıktı. İhbarla sonrası polis ekiplerinin bölgeye kısa sürede ulaştığı, yapılan incelemede araçların yol kenarında trafik akışını engelleyecek şekilde park etmediklerinin tespit edildiği, gerekli kontrollerin yapılmasının ardından durumun haber merkezine aktarıldığı belirtildi.

        'KÖPEĞE ÇARPTIĞIMI SANDIM'

        Tutuklanan sürücü Mehmet Ali Aydın ise ifadesinde köpeğe çarptığını zannettiğini belirterek, "Olay günü Kıra Dağı piknik alanına gittim. Alkol kullanmadım. Annem adına kayıtlı olan araçla Batman merkeze doğru ilerlerken yolun sağından ilerlediğim sırada, yolun da karanlık olması sebebiyle önüme köpek çıktığını düşündüm. Köpeğe çarptığımı sandım. İlerdeki benzinlikte durdum ve köpeğe çarptığımı söyleyerek yardım istedim. Şahıslar olay yerine gittiklerinde, onlardan insanlara çarptığımı öğrendim. Emniyete giderek teslim oldum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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