Batman'da 4 kişinin öldüğü yolda çalışma başlatıldı; güzergahtaki 6 düğün salonu mühürlenecek

BATMAN’da hafif ticari aracın düğün salonundan çıkıp karşıya geçmek isteyen aileye çarptığı, 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın olduğu yolda refüj ve aydınlatma çalışması başlatıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ekrem Canalp, yol üzerindeki 6 düğün salonunun mühürleneceğini belirterek, “Emniyet ve jandarma tarafından sabit, değişken sürekli mobil radarlarımızla bu yol üzerinden 24 saat esasına göre uygulama yapılacaktır” dedi.

Batman-Beşiri kara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde 28 Temmuz gecesi Mehmet Ali Aydın (19) yönetimindeki 34 KIK 618 plakalı hafif ticari araç, düğün salonundan çıkan ve yolun karşısına geçen aynı aileden 6 kişiye çarptı. Kazanın şiddetiyle aile fertleri metrelerce savruldu. İhbarla bölgeye, sağlık, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Süleyman Oğuz (48) ve oğlu Sefa Oğuz (12) ile İlyas Oğuz (40) ve oğlu Demir Oğuz'un (4) hayatını kaybettiği belirlendi. Süleyman ve İlyas Oğuz kardeşlerin yaralanan babası B.O. ve annesi M.O. hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Cenazeler otopsi için morga götürülürken, aracı yakındaki akaryakıt istasyonuna park eden Mehmet Ali Aydın, daha sonra başka bir araçla güvenlik güçlerine teslim oldu. Mehmet Ali Aydın, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

‘TRAFİK GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN 2 ADET IŞIKLI KAVŞAK YAPILACAK’ Dün gece saatlerinde de aynı yolda, düğün salonuna gitmek isteyenlerin içinde bulunduğu otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yolda, valilik talimatıyla Karayolları Bölge Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi tarafından refüj çalışması başlatıldı. Bölgede inceleme yapan Vali Ekrem Canalp, yolda refüj ve aydınlatma çalışmalarının başladığını belirterek, “Batman’da ulaşım ağıyla ilgili bazıları 20 bazıları da 30 yıldır süren bir talep var. Bu taleplerden bir tanesi Diyarbakır bağlantı yolumuzdur. Duble olmayan yolun çalışmalarıyla ilgili geçen sene Karayolları Bölge Müdürümüzle bir açıklama yapmıştık. Şu anda Diyarbakır yolunda duble yol çalışmaları yapım aşamasında. Bu yılın sonunda da bitmiş olması planlanıyor. Bu yollardan biri de Hasankeyf yolu. 1- 1,5 ayın sonunda da duble yolu trafiğe açmış olacağız. Bir başka yol da Beşiri-Organize Sanayi Bölgesi yoludur. Bu yolla ilgili yaşanan trafik kazaları ve bu kazaların azaltılmasıyla ilgili alacağımız tedbirler var. Hasankeyf yolunda olduğu gibi duble yol olarak bitmiş olduğu zaman hem ayrılmış bir yol olacak hem de kenarlarında servis yollarıyla beraber faaliyet gösteren bir yol olacak. Dikey trafik hareketi tamamen kesilip dört dörtlük bir aydınlatması ve hatta bisiklet yollarının dahi olduğu bir yol olacak. Ancak yolun bitmesini bekleyemeyiz. Bu yolun bu şekle gelene kalan alınacak tedbirlerimiz var. Bunlardan bir tanesi yol ayrımını yapmaktır. Yolun kenarındaki sanayileşme, bu yol yapılırken yoktu. Gecekondu, sanayileşme olduğu zaman da trafik güvenliğinin ne şekilde zor sağlandığını bu yol bize gösteriyor. Refüj çalışması bittiği zaman dikey trafik sona erecektir, dolayısıyla da yaya ve araç güvenliği açısından trafik güvenliğini sağlamış olacağız. Bu yol üzerine yine geçici olarak trafik güvenliğini sağlamak için iki adet ışıklı kavşak yapılacak” diye konuştu.