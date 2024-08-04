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        Elektrik hattı için kazıda tarihi objeler bulundu

        BATMAN'daelektrik hattı yenileme çalışmaları sırasında tarihi objeler bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 14:13 Güncelleme: 04.08.2024 - 14:15
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        Elektrik hattı için kazıda tarihi objeler bulundu
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        BATMAN'daelektrik hattı yenileme çalışmaları sırasında tarihi objeler bulundu. Objeler incelemeye alınırken, bölgede kazı çalışmaları durduruldu.

        Huzur Mahallesi'nde İluh İtfaiye Şubesi ile demir yolu arasındaki alanda, 10 gün önce enerji şirketi tarafından elektrik hatlarının yenilenmesi için kazı çalışması başlatıldı. Çalışmalar sırasında tarihi önemi olabileceği düşünülen bazı objeler bulundu. Bulunan objeler, Batman Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. İlk incelemede objelerin, İluh Mahallesi'nde daha önce tespit edilen ve kentsel yapıların altında kalan İluh Höyük'te bulunan kalıntılarla benzerlik gösterdiği, bazılarının da neolitik döneme ait olabileceği tespit edildi. Bölgede kazı çalışmaları durdurulurken, bulunan objelerin detaylı incelemeye alındığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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