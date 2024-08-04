Boğulma tehlikesi geçiren Abdullah, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

BATMAN'daserinlemek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren Abdullah Günce (13), tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 21 Temmuz öğleden sonra Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için arkadaşlarıyla sulama kanalına giren Abdullah Günce, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Akıntıyla kanalın ortasına doğru sürüklenen Abdullah'ı gören arkadaşları, onu sudan çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Abdullah, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası da ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir grup arkadaşıyla suya giren Abdullah, daha sonra kanalın ortasına doğru sürüklenip, ardından gözden kayboluyor. Hastanede tedavisi süren Abdullah Günce, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Cenaze, Beşiri ilçesi İkiköprü beldesindeki mezarlığa getirilerek, yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi.