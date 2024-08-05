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        Batman'da 'memur olma' vaadiyle dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi; 11 gözaltı

        BATMAN'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla, 'Kamu kurum ve kuruluşlarında işe girme' ve 'Devlet memuru olarak atanma' vaadiyle dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 20:01 Güncelleme: 05.08.2024 - 20:05
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        Batman'da 'memur olma' vaadiyle dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi; 11 gözaltı
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        BATMAN’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla, ‘Kamu kurum ve kuruluşlarında işe girme’ ve ‘Devlet memuru olarak atanma’ vaadiyle dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin 10 milyon lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, elebaşlığını Ş.K.Y.’nin yaptığı toplamda 14 şüphelinin, kurdukları şebeke ile vatandaşları 700 ve 800 bin lira karşılığında ‘Kamu kurum ve kuruluşlarında işe girme’ ve ‘Devlet memuru olarak atanma’ vaadiyle dolandırdığı tespit edildi. Şüphelilerden aralarında Ş.K.Y.’nin de olduğu 11’i, Batman merkezli Muğla ve Ankara’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’sinin başka suçlardan dolayı cezaevinde oldukları, 1’inin ise yurtdışında olduğu belirlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda sahte olduğu değerlendirilen evraklara el konuldu.

        10 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMİŞLER

        Yapılan incelemede, şebeke üyelerinin mağdurları kamu kurumlarında bağlantılarının olduğuna ikna etmek için Ankara’ya götürüp kiraladıkları ev veya otellerde barındırdıkları, Sağlık, Milli Eğitim, Tarım, Hayvancılık ve Orman gibi bakanlıkların binalarına birlikte giderek inandırdıkları, sahte belge ve barkotlar düzenleyerek atanma ve işe başlama gibi belgeleri hazırladıkları belirlendi. Şebeke üyelerinin bu yolla 10 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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