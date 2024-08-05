Batman'da 'memur olma' vaadiyle dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi; 11 gözaltı

BATMAN’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla, ‘Kamu kurum ve kuruluşlarında işe girme’ ve ‘Devlet memuru olarak atanma’ vaadiyle dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin 10 milyon lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, elebaşlığını Ş.K.Y.’nin yaptığı toplamda 14 şüphelinin, kurdukları şebeke ile vatandaşları 700 ve 800 bin lira karşılığında ‘Kamu kurum ve kuruluşlarında işe girme’ ve ‘Devlet memuru olarak atanma’ vaadiyle dolandırdığı tespit edildi. Şüphelilerden aralarında Ş.K.Y.’nin de olduğu 11’i, Batman merkezli Muğla ve Ankara’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’sinin başka suçlardan dolayı cezaevinde oldukları, 1’inin ise yurtdışında olduğu belirlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda sahte olduğu değerlendirilen evraklara el konuldu.