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        Batman'da köy sayısı 293'e yükseldi

        BATMAN Valiliği'nden yapılan açıklamada, Sason ilçesindeki Keçiler ile Alagöz mezralarının köy statüsüne kavuşması ile kentteki köy sayısının 291'den 293'e yükseldiği belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 13:36 Güncelleme: 06.08.2024 - 13:40
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        Batman'da köy sayısı 293'e yükseldi
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        BATMAN Valiliği’nden yapılan açıklamada, Sason ilçesindeki Keçiler ile Alagöz mezralarının köy statüsüne kavuşması ile kentteki köy sayısının 291'den 293'e yükseldiği belirtildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Sason ilçesindeki Keçiler ile Alagöz mezralarının köy statüsüne kavuşmasıyla, kentteki köy sayısının 291'den 293'e yükseldiği belirtildi. Valilik açıklamasında, "İlimiz Sason ilçesi Örenağıl köyüne bağlı Keçiler mezrası ile Sarıyayla köyüne bağlı Alagöz mezrasının, İçişleri Bakanlığı'nın köy olma kriterlerini karşılaması sonucunda, Sason ilçemize bağlı Keçiler ve Alagöz adları altında bağımsız birer köy kurulması İçişleri Bakanlığı'nca onaylanarak tescil edilmiş ve 291 olan köy sayımız 293'e yükselmiştir" denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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