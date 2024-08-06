Batman'da köy sayısı 293'e yükseldi

BATMAN Valiliği’nden yapılan açıklamada, Sason ilçesindeki Keçiler ile Alagöz mezralarının köy statüsüne kavuşması ile kentteki köy sayısının 291'den 293'e yükseldiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Sason ilçesindeki Keçiler ile Alagöz mezralarının köy statüsüne kavuşmasıyla, kentteki köy sayısının 291'den 293'e yükseldiği belirtildi. Valilik açıklamasında, "İlimiz Sason ilçesi Örenağıl köyüne bağlı Keçiler mezrası ile Sarıyayla köyüne bağlı Alagöz mezrasının, İçişleri Bakanlığı'nın köy olma kriterlerini karşılaması sonucunda, Sason ilçemize bağlı Keçiler ve Alagöz adları altında bağımsız birer köy kurulması İçişleri Bakanlığı'nca onaylanarak tescil edilmiş ve 291 olan köy sayımız 293'e yükselmiştir" denildi.