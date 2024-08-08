Batman'da 'memuriyet' vaadiyle 10 milyon liralık dolandırıcılığa 7 tutuklama

BATMAN'da, 'kamu kurum ve kuruluşlarında işe girme' ve 'devlet memuru olarak atanma' vaadiyle dolandırıcılık yapıp 10 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirlenen ve gözaltına alınan 11 şüpheliden, aralarında elebaşı Ş.K.Y.'nin de olduğu 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, elebaşılığını Ş.K.Y.'nin yaptığı toplam 14 şüphelinin, kurdukları şebekeyle, kişileri, 700 ve 800 bin lira karşılığında 'kamu kurum ve kuruluşlarında işe girme' ve 'devlet memuru olarak atanma' vaadiyle dolandırdığı tespit edildi. Şüphelilerden, aralarında Ş.K.Y.'nin de olduğu 11'i, Batman merkezli Muğla ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Diğer şüphelilerden 2'sinin başka suçlardan dolayı cezaevinde bulunduğu, 1'inin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelilerin adreslerindeki aramada, sahte olduğu değerlendirilen ve mağdurları aldatmak için kullanılan çok sayıda evraka el konuldu.