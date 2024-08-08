Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da 'memuriyet' vaadiyle 10 milyon liralık dolandırıcılığa 7 tutuklama

        BATMAN'da, 'kamu kurum ve kuruluşlarında işe girme' ve 'devlet memuru olarak atanma' vaadiyle dolandırıcılık yapıp 10 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirlenen ve gözaltına alınan 11 şüpheliden, aralarında elebaşı Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 12:17 Güncelleme: 08.08.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da 'memuriyet' vaadiyle 10 milyon liralık dolandırıcılığa 7 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        BATMAN'da, 'kamu kurum ve kuruluşlarında işe girme' ve 'devlet memuru olarak atanma' vaadiyle dolandırıcılık yapıp 10 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirlenen ve gözaltına alınan 11 şüpheliden, aralarında elebaşı Ş.K.Y.'nin de olduğu 7'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, elebaşılığını Ş.K.Y.'nin yaptığı toplam 14 şüphelinin, kurdukları şebekeyle, kişileri, 700 ve 800 bin lira karşılığında 'kamu kurum ve kuruluşlarında işe girme' ve 'devlet memuru olarak atanma' vaadiyle dolandırdığı tespit edildi. Şüphelilerden, aralarında Ş.K.Y.'nin de olduğu 11'i, Batman merkezli Muğla ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Diğer şüphelilerden 2'sinin başka suçlardan dolayı cezaevinde bulunduğu, 1'inin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelilerin adreslerindeki aramada, sahte olduğu değerlendirilen ve mağdurları aldatmak için kullanılan çok sayıda evraka el konuldu.

        BİRLİKTE BAKANLIKLARA GİTMİŞLER

        Yapılan incelemede, şebeke üyelerinin mağdurları kamu kurumlarında bağlantılarının olduğuna ikna etmek için Ankara'ya götürüp kiraladıkları ev veya otellerde ağırladıkları, Sağlık, Milli Eğitim, Tarım ve Orman Bakanlığı gibi bakanlıkların binalarına birlikte giderek inandırdıkları, sahte belge ve barkotlar düzenleyip atanma ve işe başlama gibi belgeleri hazırladıkları belirlendi. Şebeke üyelerinin bu yolla 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden aralarında elebaşı Ş.K.Y.'nin de olduğu 7'si, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 2’si adli kontrol kararıyla olmak üzere 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        Nargeolet ailesinden OceanGate' dev tazminat davası
        Nargeolet ailesinden OceanGate' dev tazminat davası
        ABD Büyükelçisi Flake Türkiye'deki deneyimlerini anlattı
        ABD Büyükelçisi Flake Türkiye'deki deneyimlerini anlattı
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        Esra'nın 'XX' işareti isyanı!
        Esra'nın 'XX' işareti isyanı!
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        Ünlü mankenin zor anları
        Ünlü mankenin zor anları
        Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma
        Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma
        Emekli yerine genç istihdamına öncelik
        Emekli yerine genç istihdamına öncelik
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox

        Benzer Haberler

        Hasankeyf'te Arkeopark ve Şahap Vadisi'ndeki çalışmaların yüzde 98'i tamaml...
        Hasankeyf'te Arkeopark ve Şahap Vadisi'ndeki çalışmaların yüzde 98'i tamaml...
        Batman'da 712 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Batman'da 712 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Batman'da köy sayısı 293'e yükseldi
        Batman'da köy sayısı 293'e yükseldi
        Batman'da av sezonu 31 Ağustos'ta başlayacak
        Batman'da av sezonu 31 Ağustos'ta başlayacak
        Batman'da köy sayısı 293'e yükseldi
        Batman'da köy sayısı 293'e yükseldi
        Batman'da gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi
        Batman'da gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi