Batman'da TIR devrildi, 26 ton iplik yola savruldu

Kaza, akşam saatlerinde Batman-Diyarbakır kara yolu, Batman Çayı köprüsü mevkisinde meydana geldi. Tayfur G.'nin kontrolünü yitirdiği 27 BA 352 plakalı TIR, yol kenarına devrildi. Tayfur G., yara almadan kurtulurken, dorsede yüklü 26 ton iplik, yol kenarına savruldu. İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Bir süre trafiğe kapanan yol, TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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