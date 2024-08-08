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        Batman'da TIR devrildi, 26 ton iplik yola savruldu

        BATMAN-Diyarbakır kara yolunda iplik yüklü TIR, yol kenarına devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 17:52 Güncelleme: 08.08.2024 - 17:55
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        Batman'da TIR devrildi, 26 ton iplik yola savruldu
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        BATMAN-Diyarbakır kara yolunda iplik yüklü TIR, yol kenarına devrildi. TIR'ın sürücüsü Tayfur G. yara almadan kurtulurken, 26 ton iplik yola savruldu.

        Kaza, akşam saatlerinde Batman-Diyarbakır kara yolu, Batman Çayı köprüsü mevkisinde meydana geldi. Tayfur G.'nin kontrolünü yitirdiği 27 BA 352 plakalı TIR, yol kenarına devrildi. Tayfur G., yara almadan kurtulurken, dorsede yüklü 26 ton iplik, yol kenarına savruldu. İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Bir süre trafiğe kapanan yol, TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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