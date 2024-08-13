Otel odasında bulunan uyuşturucuya 2 tutuklama
BATMAN'da, polis ekiplerinin operasyonunda, otel odasında 2 kilo 394 gram eroin ele geçirildi.
BATMAN'da, polis ekiplerinin operasyonunda, otel odasında 2 kilo 394 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki bir otelde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1'i kadın 3 yabancı uyruklu şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları odalardaki yapılan aramalarda 2 kilo 394 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.
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