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        Otel odasında bulunan uyuşturucuya 2 tutuklama

        BATMAN'da, polis ekiplerinin operasyonunda, otel odasında 2 kilo 394 gram eroin ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 17:33 Güncelleme: 13.08.2024 - 17:35
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        Otel odasında bulunan uyuşturucuya 2 tutuklama
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        BATMAN'da, polis ekiplerinin operasyonunda, otel odasında 2 kilo 394 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki bir otelde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1'i kadın 3 yabancı uyruklu şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları odalardaki yapılan aramalarda 2 kilo 394 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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