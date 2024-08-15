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        Takla atan otomobildeki 1'i bebek, 4 kişi yaralandı

        BATMAN'ın Gercüş ilçesinde takla atan otomobildeki 1'i bebek, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 10:58 Güncelleme: 15.08.2024 - 11:00
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        Takla atan otomobildeki 1'i bebek, 4 kişi yaralandı
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        BATMAN’ın Gercüş ilçesinde takla atan otomobildeki 1’i bebek, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Gercüş ilçesi Ayrancı mevkisinde meydana geldi. Mutemene A.’nın (28) kontrolünü yitirdiği 34 NY 4598 plakalı otomobil takla attı. Kazada sürücü ile Esma A. (29), Ferhat K. (1) ve Merdiye A. (49) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Merdiye A. kafa travması şüphesiyle Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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