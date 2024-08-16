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        Batman Petrolspor, Tunahan Çiçek ile anlaştı

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Batman Petrolspor, Boluspor'da forma giyen tecrübeli orta saha ve on numara oyuncusu Tunahan Çiçek'i transfer etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 19:11 Güncelleme: 16.08.2024 - 19:15
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        Batman Petrolspor, Tunahan Çiçek ile anlaştı
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Batman Petrolspor, Boluspor'da forma giyen tecrübeli orta saha ve on numara oyuncusu Tunahan Çiçek'i transfer etti.

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek Batman Petrolspor, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Boluspor'da forma giyen tecrübeli orta saha ve on numara oyuncusu Tunahan Çiçek'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, Boluspor'da forma giyen tecrübeli orta saha ve on numara oyuncusu Tunahan Çiçek ile sözleşme imzaladı. Tunahan Çiçek, 2024/25 sezonundan itibaren kırmızı-beyazlı renklerimizle sahada olacak. Batman Petrolspor Ailesi olarak Tunahan Çiçek'e hoş geldin diyor ve başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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