Batman Petrolspor, Tunahan Çiçek ile anlaştı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Batman Petrolspor, Boluspor'da forma giyen tecrübeli orta saha ve on numara oyuncusu Tunahan Çiçek'i transfer etti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek Batman Petrolspor, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Boluspor'da forma giyen tecrübeli orta saha ve on numara oyuncusu Tunahan Çiçek'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, Boluspor'da forma giyen tecrübeli orta saha ve on numara oyuncusu Tunahan Çiçek ile sözleşme imzaladı. Tunahan Çiçek, 2024/25 sezonundan itibaren kırmızı-beyazlı renklerimizle sahada olacak. Batman Petrolspor Ailesi olarak Tunahan Çiçek'e hoş geldin diyor ve başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi.