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        Batman'da örtü yangını 8 saatte söndürüldü; 100 dönüm alan zarar gördü

        BATMAN'ın Kozluk ilçesine bağlı Kavakdibi köyünde dün gece saatlerinde çıkan örtü yangını, 8 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 13:09 Güncelleme: 17.08.2024 - 13:15
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        Batman'da örtü yangını 8 saatte söndürüldü; 100 dönüm alan zarar gördü
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        BATMAN'ın Kozluk ilçesine bağlı Kavakdibi köyünde dün gece saatlerinde çıkan örtü yangını, 8 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 100 dönüm alan zarar gördü.

        Dera mezrası yakınlarında dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kozluk ve Batman belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 8 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, 100 dönüm alan zarar gördü.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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