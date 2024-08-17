Batman'da örtü yangını 8 saatte söndürüldü; 100 dönüm alan zarar gördü

Dera mezrası yakınlarında dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kozluk ve Batman belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 8 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, 100 dönüm alan zarar gördü.

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