Tüccara kızdı, çöpe atmak yerine 'lösemili çocuklar' yararına dağıttı

BATMAN’ın Gercüş ilçesi Kayapınar beldesinde çiftçilik yapan Mehmet Şehmus Tatlı (64), ürettiği kavunlara 5 lira teklif edip, 17 liraya satan tüccarlara kızınca, ürünleri ‘Gönlünüzden ne koparsa verin, toplanan miktarın aynısını da aile olarak biz ekleyip lösemili çocuklara göndereceğiz’ diyerek dağıttı. Günün sonunda 13 bin 500 TL gelir elde eden Tatlı, 14 bin TL de üzerine ekleyerek LÖSEV’e toplamda 27 bin 500 TL bağış yaptı.

Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde çiftçilik yapan Mehmet Şehmus Tatlı, 20 dönümlük tarlasına kavun ekti. Topladığı kavunları piyasaya götüren Tatlı'ya üretim maliyetinin altında 5 lira teklif edildi. Bölgede üretilen aynı kavunun piyasada 17 liraya satıldığını görünce duruma sinirlenen Tatlı, ilk ürünlerini vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Tatlı ikinci kez tarladan topladığı kavunları ise çevresine söyleyip, sosyal medya hesabından da duyurarak, ‘Gönlünüzden ne koparsa verin, toplanan miktarın aynısını da aile olarak biz ekleyip lösemili çocuklara göndereceğiz’ diyerek dağıttı. Ayrıca bağış için ücret ödeyenlere kavunun yanında paket halinde üzüm ve incir de hediye etti. Günün sonunda 13 bin 500 TL gelir elde eden Tatlı, üzerine 14 bin TL daha ekleyerek toplamda 27 bin 500 TL’yi LÖSEV’e bağışladı.