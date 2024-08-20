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        Tüccara kızdı, çöpe atmak yerine 'lösemili çocuklar' yararına dağıttı

        BATMAN'ın Gercüş ilçesi Kayapınar beldesinde çiftçilik yapan Mehmet Şehmus Tatlı (64), ürettiği kavunlara 5 lira teklif edip, 17 liraya satan tüccarlara kızınca, ürünleri 'Gönlünüzden ne koparsa verin, toplanan miktarın aynısını da aile olarak biz ekleyip lösemili çocuklara göndereceğiz' diyerek dağıttı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 13:31 Güncelleme: 20.08.2024 - 13:35
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        Tüccara kızdı, çöpe atmak yerine 'lösemili çocuklar' yararına dağıttı
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        BATMAN’ın Gercüş ilçesi Kayapınar beldesinde çiftçilik yapan Mehmet Şehmus Tatlı (64), ürettiği kavunlara 5 lira teklif edip, 17 liraya satan tüccarlara kızınca, ürünleri ‘Gönlünüzden ne koparsa verin, toplanan miktarın aynısını da aile olarak biz ekleyip lösemili çocuklara göndereceğiz’ diyerek dağıttı. Günün sonunda 13 bin 500 TL gelir elde eden Tatlı, 14 bin TL de üzerine ekleyerek LÖSEV’e toplamda 27 bin 500 TL bağış yaptı.

        Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde çiftçilik yapan Mehmet Şehmus Tatlı, 20 dönümlük tarlasına kavun ekti. Topladığı kavunları piyasaya götüren Tatlı'ya üretim maliyetinin altında 5 lira teklif edildi. Bölgede üretilen aynı kavunun piyasada 17 liraya satıldığını görünce duruma sinirlenen Tatlı, ilk ürünlerini vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Tatlı ikinci kez tarladan topladığı kavunları ise çevresine söyleyip, sosyal medya hesabından da duyurarak, ‘Gönlünüzden ne koparsa verin, toplanan miktarın aynısını da aile olarak biz ekleyip lösemili çocuklara göndereceğiz’ diyerek dağıttı. Ayrıca bağış için ücret ödeyenlere kavunun yanında paket halinde üzüm ve incir de hediye etti. Günün sonunda 13 bin 500 TL gelir elde eden Tatlı, üzerine 14 bin TL daha ekleyerek toplamda 27 bin 500 TL’yi LÖSEV’e bağışladı.

        ‘İNŞALLAH TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLARA ŞİFA OLUR’

        Son yıllarda üretim maliyetlerinin artması nedeniyle zarar ettiğini söyleyen Mehmet Sehmus Tatlı, “Buna rağmen ekmeye devam ettik. Yalnız son 2 yıldır tüccarların ve esnafın elimizde olan ürünleri ucuz fiyata almaları bizi mağdur etmiştir. En son ektiğim kavunları piyasaya getirdim. Bana 5-6 lira teklif ettiler. Aynı gün kavunlar 17 liraya satılmaktaydı. Ben bunu kabullenmedim, itiraz ettim. Dediler ki, 'Fiyat bu; ister verin, ister vermeyin'. Ben de ‘Bu malı size 5 liraya vereceğime kendim, ailemin, annemin, babamın hayrına kenar mahallere dağıtacağım’ dedim ve geçen hafta kenar mahallelere 1 tona yakın ürün dağıttım. Bu hafta da yakın dost ve arkadaşlara, komşularıma dağıtmaya karar verdim ikinci ürünü. Yalnız kendilerinden bir talepte bulundum. Dedim ki; ‘Ben bu ürünü size getireceğim, yalnız siz de bana belli miktarda, gönlünüzden ne kopuyorsa bağış yapacaksınız. Bu bağışları LÖSEV'e vereceğiz. Ne toplanırsa aynı miktarda aile olarak üzerine koyup LÖSEV'e bağışta bulunacağız’ ve bu kararı verdim. Bu yıldan sonra da çiftçiliği bırakacağım. Çünkü hem maliyetlerin altında ezilmekten hem tüccarın vicdanına kalmaktan yorulduk. LÖSEV'den tek bir isteğim var. Bu gönderdiğim parayla sadece üreticiden mal alsınlar. Birinci elden, çiftçiden, üreticiden, besiciden, hayvancıdan alsınlar. Aracı olmasın arada. Benim param o şekil kullanılsın. Tek isteğim bu. Her bağış yapan vatandaşa, dostlarıma birer paket üzüm ve incir de verdim, onun yanında. Yapacağımız bağışlar inşallah LÖSEV'de tedavi gören çocuklar için şifa olur” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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