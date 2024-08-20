Kızlarının düğününe giderken kaza yaptılar: 4 ölü (2)

GERİYEDÜĞÜN DAVETİYESİNDEKİ İSİMLERİ KALDI

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinden Mardin’in Nusaybin ilçesindeki kızlarının saat 15.00’deki düğün mevlidine giderken, bulundukları kamyonetin Batman Kozluk karayolunda TIR ile kafa kafaya çarpışması sonucu hayatlarını kaybeden Remziye ve Medeni İba çiftinden geriye düğün davetiyeleri kaldı. Kazada ayrıca çiftin kızları Neslihan İba ile Medeni İba’nın kız kardeşi Mensuriye Güler de hayatını kaybetmişti.

KAZAYLA İLGİLİ İDDİA; HATALI SOLLAMA

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından Silvan ilçesi kırsal Sulubağ Mahallesi’nde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Gözaltındaki sürücü M.Ş.A.’nın işlemleri devam ediyor.