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        Mezrada ekmek pişiren genç kadını tüfekle ağır yaralayıp, intihar etti

        BATMAN'ın Gercüş ilçesinde Abdullah Çakar (21), mezrada ekmek pişiren S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 18:25 Güncelleme: 25.08.2024 - 18:30
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        Mezrada ekmek pişiren genç kadını tüfekle ağır yaralayıp, intihar etti
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        BATMAN'ın Gercüş ilçesinde Abdullah Çakar (21), mezrada ekmek pişiren S.A. (22) adlı kadını pompalı tüfekle yaralayıp, aynı silahla kendisine ateş ederek yaşamına son verdi. Batman'a sevk edilen S.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Olay, öğleden sonra Gercüş ilçesi Yayladüzü köyü Derei mezrasında meydana geldi. Abdullah Çakar, dışarıda mezranın kadınlarıyla ekmek pişiren S.A. adlı kadına henüz bilinmeyen nedenle pompalı tüfekle ateş etti. Çakar, daha sonra aynı silahı kendisine doğrultarak ateşledi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Abdullah Çakar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. S.A. ise ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı. S.A.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Abdullah Çakar’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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