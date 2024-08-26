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        Evinden 20 ton çöp çıktı; daha önce de biriktirdiği ortaya çıktı

        BATMAN'da, 'kötü koku' ihbarı yapılan 2 katlı müstakil evin içi ve avlusundan 20 ton çöp çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 17:47 Güncelleme: 26.08.2024 - 17:50
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        Evinden 20 ton çöp çıktı; daha önce de biriktirdiği ortaya çıktı
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        BATMAN’da, ‘kötü koku’ ihbarı yapılan 2 katlı müstakil evin içi ve avlusundan 20 ton çöp çıkarıldı. Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen ev sahibinin, ikamet ettiği önceki evini de çöp eve çevirdiği ortaya çıktı.

        Ziya Gökalp Mahallesi 1171’inci Sokak’taki 2 katlı müstakil bir evden kötü kokuların yayılması üzerine çevredekiler, belediyeye ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen polis ve zabıta ekipleri, ev sahibi ile görüştü. İsmi öğrenilmeyen ev sahibinin akli dengesinin yerinde olmadığı ve yalnız yaşadığı belirtilirken, evin avlusu ile içerisinde yapılan kontrolde çok sayıda çöp olduğu tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli izin ve prosedürleri tamamlayan Belediye Zabıta İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle çöplerin tahliyesine başladı. Evden toplanan çöplerin 20 ton olduğu belirtildi. Çöplerin tahliyesinin ardından Veterinerlik İşleri Müdürlüğü, evde ilaçlama ve dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

        Ev sahibinin daha önce ikamet ettiği Raman Mahallesi 1810’uncu Sokak’taki müstakil evinden de, 20 ton çöpün tahliye edildiği öğrenildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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