Oyun oynarken girdiği düdüklü tencereye sıkıştı

Çay Mahallesi 2128. Sokak’taki evlerinde mutfakta oyun oynayan Eslem E., girdiği düdüklü tencereye sıkıştı. Durumu fark eden ailesi, Eslem’i kendi imkanlarıyla çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine Batman Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, düdüklü tencereyi penseyle keserek Eslem’i sıkıştığı yerden çıkardı.

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