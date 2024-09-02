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        Batman'da kimlik göstermeyi reddeden şüpheliler ile polisler arasındaki arbede kamerada

        BATMAN'da asayiş uygulaması yapan polis ekipleri ile kimlik göstermeyi reddeden bir şüpheli ve 3 yakını arasında arbede çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 19:45 Güncelleme: 02.09.2024 - 19:50
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        Batman'da kimlik göstermeyi reddeden şüpheliler ile polisler arasındaki arbede kamerada
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        BATMAN’da asayiş uygulaması yapan polis ekipleri ile kimlik göstermeyi reddeden bir şüpheli ve 3 yakını arasında arbede çıktı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, şüpheliler ve görevli polisler hakkında adli tahkikat başlatıldığı belirtildi. 

        Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Millet Bahçesi yakınlarında meydana geldi. Asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, S.Ö.’yü durdurup kimliğini göstermesini istedi. İddiaya göre kimlik göstermeyi reddederek mukavemet gösteren S.Ö. ile 3 yakını ve polis ekipleri arasında arbede çıktı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. 

         'ŞÜPHELİLER VE GÖREVLİ POLİS MEMURLARI HAKKINDA ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI'

        Valilikten yapılan açıklamada, tarafların birbirinden şikayetçi oldukları belirtilerek, “01.09.2024 günü saat:17.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Millet Bahçesi civarında vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlama amacıyla motosikletli 4 yunus personelince yapılan asayiş denetimlerinde S.Ö. isimli şahıstan kimliğini ibraz etmesi istenilmesi üzerine, ilgili şahsın kimliğini ibraz etmekten imtina ettiği sırada; ilgili şahsın beraberindeki kişiler tarafından görevli yunus polislerine küfür ettikleri ve mukavemet gösterdikleri gerekçesi ile yapılan müdahale esnasında S.Ö isimli şahsın olay yerinden kaçtığı tespit edilmiştir. Görevli yunus polislerince, mukavemet gösteren S.Ö.'nün yakınları olan şüpheli 3 şahıs olay yerinde, S.Ö isimli şahıs ise daha sonraki çalışmalarda Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan talimat üzerine ‘Görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan başlatılan adli tahkikat kapsamında yakalanmıştır. Yakalanan şahıslar üzerinde yapılan kontrollerde 1 adet satır ve 1 adet çakı olarak tabir edilen kesici aletler ele geçirilmiş olup, akabinde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmışlardır. Söz konusu olayda yakalanan şahısların ve görevli polislerin karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldukları anlaşılmıştır. Şüpheli şahıslar ve görevli polisler hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nca adli tahkikat başlatılmış olup; tahkikat İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülecektir. Ayrıca Valiliğimizce konuya ilişkin olarak inceleme başlatılmıştır” denildi.

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