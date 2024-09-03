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        Batman'da kafeye silahlı saldırı kamerada; 4 şüpheli tutuklandı

        BATMAN'da bir kişinin kafede oturan husumetlisine tabancayla açtığı ateşte 2 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 16:21 Güncelleme: 03.09.2024 - 16:25
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        Batman'da kafeye silahlı saldırı kamerada; 4 şüpheli tutuklandı
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        BATMAN’da bir kişinin kafede oturan husumetlisine tabancayla açtığı ateşte 2 kişi hafif yaralandı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

        Olay, 16 Ağustos’ta 22.30 sıralarında Kültür Mahallesi Av. Zekeriya Aydın Caddesi’ndeki bir kafede meydana geldi. Bir kişi, kafede oturan husumetlilerine tabancayla ateş açarak kaçtı. Olayda 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavileri yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayla ilgili N.B., İ.E., S.B., S.A. ve O.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 4 ruhsatsız pompalı tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 2 kar maskesi ve çok sayıda mermi ile fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        OLAY KAMERADA

        Bu arada olay, kafenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir şüphelinin koşarak gelip belinden silahını çıkararak kafenin camlarından içeriye doğru ateş ettiği, müşterilerin kaçıştığı, şüphelinin koşarak uzaklaştığı görüldü.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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