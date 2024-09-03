Batman'da kafeye silahlı saldırı kamerada; 4 şüpheli tutuklandı

BATMAN’da bir kişinin kafede oturan husumetlisine tabancayla açtığı ateşte 2 kişi hafif yaralandı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Olay, 16 Ağustos’ta 22.30 sıralarında Kültür Mahallesi Av. Zekeriya Aydın Caddesi’ndeki bir kafede meydana geldi. Bir kişi, kafede oturan husumetlilerine tabancayla ateş açarak kaçtı. Olayda 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavileri yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayla ilgili N.B., İ.E., S.B., S.A. ve O.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 4 ruhsatsız pompalı tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 2 kar maskesi ve çok sayıda mermi ile fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.