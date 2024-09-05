Mahalleli, kaldırımdaki beton direklerin kaldırılıp enerji hattının yer altına alınmasını istedi

BATMAN’ın Cudi Mahallesi’nde vatandaşlar, kaldırımları işgal ettiği ve bazılarının evlere bitişik olduğu için tehlike oluşturduğunu iddia ettikleri beton elektrik direklerinin kaldırılıp, enerji hattının yer altına alınmasını istiyor. Mahallelinin yolu kullanmak zorunda olmaları nedeniyle trafik kazası endişesi yaşadıklarını belirten muhtarı Serdar Yelboğa, “Hem çocuklarımız hem yaşlılarımız hem engelliler bu kaldırımları kullanamıyor” dedi. Enerji şirketi ise beton bloklu direklerin ekonomik ömrünü tamamlamadığı gerekçesiyle, hattın yer altına alınmasının uygun görülmediğini açıkladı.

Cudi Mahallesi’nde 2020 yılında kaldırımda bulunan demir direkler, enerji şirketi tarafından sökülerek beton bloklu direklerle değiştirildi. Mahalleli, kaldırımları işgal ettiği, bazılarının evlere bitişik olması nedeniyle tehlike oluşturduğu, engelli vatandaşlar ile çocukların da geçmelerinde sorun yaşadığı gerekçesiyle direklerin kaldırılmasını ve enerji hattının yer altına alınmasını istedi. Mahalle Muhtarı Serdar Yelboğa, enerji şirketine dilekçe yazdıkları halde yanıt alamadıklarını ifade ederek, “Mahallemizde enerji şirketinin 4 yıl önce yeni proje adı altında kurmuş oldukları beton direkler, kaldırımları işgal ediyor. Hem çocuklarımız hem yaşlılarımız kaldırımları kullanamıyor. Engelliler bu kaldırımları kullanamıyor. Zaten dar olan kaldırımlarımız beton direklerle işgal edilmiş ve bu sebepten dolayı vatandaşlar kaldırımları kullanamıyor. Bu direkler yüzünden 2 yıl önce vatandaşlar CİMER’e şikayet dilekçesi oluşturdu. Bizler de 4 ay önce enerji şirketine bir dilekçe gönderdik ama bir cevabını da alamadık. Olumlu veya olumsuz bir cevap alamadık” dedi.

‘KAZAYA MAHAL VERMESİNDEN KORKUYORUZ’ Kaldırımı kullanamayan vatandaşların yolu kullanmaları nedeniyle trafik kazası endişesi yaşadıklarını belirten Yelboğa, “Bu beton direkler sadece Cudi Mahallesi’nde mevcut. Diğer mahallelerde yer altından geçen elektrik kabloları, bizim mahallemizde beton direklere çıkarılmış. Bu direkler bazı yerlerde kaldırımlarda bazı yerlerde ise evlere sıfır yapılmış ve çok tehlike arz ediyor. Çocuklarımız, yaşlılarımız, engellilerimiz maalesef bu kaldırımları kullanamıyor. Yolda yürüdüklerinde ise tehlike arz ediyor. Mahallemizde okul caddeleri üzerinde olan kaldırımlarımız zaten dar. Bu direkler yüzünden çocuklarımız kaldırımı değil de caddeyi kullanıyor. Haliyle arabalar hızlı gittiği için hem çocuklarımız korkuyor hem bizler de bir kazaya mahal vermesinden korkuyoruz. Mahallemizde bulunan bu ucube direklerin acilen kaldırılmasını talep ediyoruz. Acilen elektrik kablolarının yer altından geçirilmesini istiyoruz” diye konuştu.

‘KALDIRIMDA DİREKLER OLDUĞU İÇİN CADDEDEN GİDİYORUM’ Engelli Hamza Doğan (11) da “Cudi Mahallesi’nde yaşıyorum. Ben tekerlekli sandalyemle okula gidiyorum. Bu kaldırımlardan gitmek zorundayım ama buranın üstünde direkler olduğu için bana zorluk veriyor. Ben caddeden gidiyorum. Arabalar da hızlı geliyor. Bana çarpmalarından korkuyorum. O yüzden direklerin kaldırılmasını istiyorum ki kaldırımları kullanayım” diye konuştu. ‘DİREKLER BALKONA ÇOK YAKIN, ÇOCUKLARI BALKONA GÖNDEREMİYORUM’ Mahallelilerden Tenzire Yüce de “Bu direkleri kaldırtmak istiyorum. Bizim balkonumuza, dama yakın. Çocukları dama, balkona göndermiyorum. Korkuyorum. Allah korusun bir şey olsa bir sopayla ona dokunsa yani korkuyorum bu direğin kaldırılmasını istiyorum” dedi.