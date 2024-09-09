Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da 'Narin' protestosu

        BATMAN'da, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran için yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 19:58 Güncelleme: 09.09.2024 - 20:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da 'Narin' protestosu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BATMAN'da, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran için yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi.

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran için Batman'da yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi. Atatürk Parkı'nda düzenlenen basın açıklamasına Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili Zeynep Oduncu, Batman Belediyesi Eş Başkanları Gülistan Sönük ve Yeşil Işık, Batman Demokrasi Platformu bileşenleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Milletvekili Zeynep Oduncu, buradaki konuşmasında sorumluların ceza alması gerektiğini belirterek, "Biz 19 gündür küçücük bir köyde kaybolan bir çocuğun bulunamamasını kabul etmiyoruz. Bu sistematik bir şekilde bilerek yok edilen bir çocuktan, katledilen bir çocuktan söz ediyoruz. Bu Türkiye'deki cezasızlık politikalarının bir gerçeğidir. Eğer bugün bu ülkede cezalar caydırıcı olmuş olsaydı bugün tecavüz de taciz de uyuşturucu da katledilen çocuklar da olmayacaktı. Kaybolan bir çocuğun 19 gün boyunca bulunamaması Türkiye'deki maalesef çürümüşlüğün adının ta kendisidir. Biz böyle bir ülkenin yaratılmasını kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Bu konuda kimin açığı varsa, derhal açığa çıkartılmalıdır ve kim ceza alması gerekiyorsa bunların hepsi cezalandırılmalıdır. O yüzden diyoruz, çocuklar susar, hayvanlar susar siz susmayın. Sustukça sıra size gelecek" dedi.

        Basın açıklamasının ardından ellerinde Narin Güran’ın fotoğraflarını taşıyan grup, Kürtçe ‘Kirli ellerinizi çocukların üzerinden çekin’ yazılı döviz açıp, Atatürk Parkı'ndan DEM Parti İl binasına kadar sloganlar eşliğinde yürüdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Sevgilisini darbedip kaçtı! Otelde cinayet
        Sevgilisini darbedip kaçtı! Otelde cinayet
        G.Saray'dan sürpriz transfer harekatı!
        G.Saray'dan sürpriz transfer harekatı!
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Muhtarlık kavgasında 10 tutuklama
        Muhtarlık kavgasında 10 tutuklama
        Newcastle'dan Trippier kararı!
        Newcastle'dan Trippier kararı!
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        İşçiler anahtarlara el koydu
        İşçiler anahtarlara el koydu
        Aşk açıklaması
        Aşk açıklaması
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle

        Benzer Haberler

        Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 5 zanlı yakalandı
        Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 5 zanlı yakalandı
        Batman Valisi Ekrem Canalp hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti
        Batman Valisi Ekrem Canalp hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti
        Hasankeyf'te "4. Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali" düzenlendi
        Hasankeyf'te "4. Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali" düzenlendi
        Batman Valisi Canalp, Cöbet Yaylasında incelemelerde bulundu
        Batman Valisi Canalp, Cöbet Yaylasında incelemelerde bulundu
        KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 90 kişi gittikleri Kore'den 15 kişi...
        KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 90 kişi gittikleri Kore'den 15 kişi...
        Batman'da uyuşturucu ele geçirildi
        Batman'da uyuşturucu ele geçirildi