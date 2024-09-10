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        Batman Petrolspor, Omar Imeri ile anlaştı

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, Bodrum FK'da forma giyen tecrübeli sağ kanat oyuncusu Omar Imeri'yi transfer etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 14:11 Güncelleme: 10.09.2024 - 14:15
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        Batman Petrolspor, Omar Imeri ile anlaştı
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, Bodrum FK'da forma giyen tecrübeli sağ kanat oyuncusu Omar Imeri'yi transfer etti.

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Batman Petrolspor, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Bodrum FK'da forma giyen tecrübeli sağ kanat oyuncusu Omar Imeri'yi kadrosuna katarak sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Bodrum FK'da forma giyen tecrübeli sağ kanat oyuncusu Omar Imeri ile sözleşme imzaladı. Omar Imeri, 2024/25 sezonundan itibaren kırmızı-beyazlı renklerimizle sahada olacak. Batman Petrolspor Ailesi olarak Omar Imeri'ye hoş geldin diyor ve başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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